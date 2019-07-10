На площади одного из городов Вологодской области установят ладью допетровской эпохи

ТАСС, 10 июля. Комплексная реставрация и музеефикация поморской ладьи допетровской эпохи, обнаруженной на южном побережье Онежского озера, - ближайшая задача реставраторов, историков и в целом властей Вологодской области. Такое мнение выразил в среду заместитель губернатора региона Олег Васильев.

"Наша ближайшая задача - консервация, спасение, музеефикация этого древнего судна, построенного по поморской технологии - топором, без применения пил. Открою секрет: мы планируем поставить ладью на площади [в Вытегре], у которой причаливают круизные суда. Нам есть что спасать и есть, для кого это делать", - сказал Васильев на пресс-конференции, посвященной первым результатам обследования старинного судна.

По его словам, южное побережье Онежского озера входит в состав туркластера "Вытегорье - корабельная сторона", который логично связать с другими турмаршрутами Вологодской области и всего Русского Севера. "И в этом смысле обнаружение более чем 350-летней ладьи стало большим подарком для современников", - отметил замгубернатора.

Обломки ладьи, пролежавшей на дне Онежского озера более трех веков и выброшенной штормом на берег в сентябре 2018 года, обнаружил житель города Вытегра Вологодской области, мастер-лодочник Валерий Пирогов. Фрагменты судна длиной 22 м и шириной 6 м были разбросаны на расстоянии 3 км. Находку доставили в Вытегру, передав в ведение местного краеведческого музея, где судно накрыли деревянным саркофагом. По предварительному заключению, возраст древесины, из которой сделана ладья, относится к XVII веку. Вытегорская ладья - редчайший артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире.