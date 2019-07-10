В Саратове в августе начнут переход к раздельному сбору ТКО

САРАТОВ, 10 июля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начнет переход к раздельному сбору мусора в Саратове в августе 2019 года, что станет важным шагом в реализации нацпроекта "Экология" на территории региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба регоператора - филиала АО "Управление отходами".

"В августе этого года в Волжском районе Саратова будет организован раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Район станет пилотной площадкой по переходу к раздельному накоплению ТКО на территории областного центра. Это важный шаг в реализации национального проекта "Экология", который реализуется совместно с органами власти, мусоровывозящими компаниями и общественниками", - говорится в сообщении.

На контейнерных площадках Волжского района появятся накопители трех типов: синие сетки-контейнеры для ПЭТ-бутылок, оранжевые контейнеры для неперерабатываемых, так называемых "мокрых" отходов - это пищевые остатки и предметы гигиены, а также зеленые контейнеры для сухих отходов, подлежащих переработке - металла, стекла, пластика, макулатуры. На каждом из них будет размещена информация о типе отходов, для которого он предназначен.

"Переход к раздельному сбору отходов требует изменений в логистику вывоза ТКО и иные технологические решения. Нами уже проведена подготовительная работа с точки зрения инфраструктуры. Часть населения готова к новому принципу накопления отходов, другим требуется дополнительная информация, которую мы обязательно будем распространять", - цитирует пресс-служба директора регионального оператора Михаила Андреева.

Как пояснили ТАСС в компании, планируется, что введение раздельного сбора ТКО увеличит процент отбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) по итогам года не менее чем в два раза. Кроме того, ожидается, что в результате повысится эффективность работы мусороперерабатывающих комплексов, что в конечном итоге будет способствовать снижению тарифа на вывоз ТКО для населения.

Региональный оператор Саратовской области по обращению с ТКО приступил к работе в 2018 году. В зоне его деятельности 19 муниципальных районов и областной центр, где проживают 1,85 млн человек. Сейчас в области действуют два концессионных мусороперерабатывающих комплекса, на которых осуществляется извлечение вторичных материальных ресурсов. Отбор производится по 20 фракциям, включая различные виды пластика, стекла, макулатуры.

Нацпроект "Экология"

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).