Зимнее сообщение с популярным у туристов мурманским селом Териберка станет бесперебойным

МУРМАНСК, 10 июля. /ТАСС/. Грейдеры будут регулярно расчищать проезд в ставшее популярным после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" село Териберка в Мурманской области во время снежных заносов. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду врио губернатора региона Андрей Чибис, отвечая на вопрос о транспортной доступности села.

Село Териберка стало популярным после съемок здесь номинировавшегося на "Оскар" фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". Оно расположено в 120 км от Мурманска. Единственная дорога к нему во время метелей часто оказывается недоступной, иногда она остается закрытой до недели и дольше, что не позволяет туристам вовремя покинуть Териберку и доставлять жителям продукты.

"Будем организовывать проводки по примеру ледокольного флота. Нужна четкая диспетчеризация - если перемело дорогу, все должны знать, когда пойдет грейдер, чтобы можно было проехать", - сказал он.

По его словам, это будет сделано ближайшей зимой. Регулярные рейсы грейдеров позволят сделать сообщение с селом бесперебойным.

По словам Чибиса, власти региона намерены ускорить строительство асфальтовой дороги к селу - сейчас 40 км трассы остаются грунтовыми. Договоренность о реконструкции трассы получила поддержку федерального центра, но предполагаемый срок реализации - пять лет - глава региона назвал слишком долгим. "Проект строительства дороги к Териберке рассчитан на пять лет, но это не устраивает, надо быстрее. Будем работать", - сказал Чибис, отметив, что в ближайшее время начнется разработка проектной документации.