Зарубежные студенты Чеченского университета смогут обучаться на английском языке

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Иностранные студенты медицинских, экономических и IT-направлений Чеченского государственного университета в 2019 году смогут проходить обучение на английском языке. Программу запустят для реализации задач проекта "Экспорт образования" (входит в нацпроект "Образование"), сообщила ТАСС начальник отдела международного сотрудничества вуза Таисия Цебиева.

"В этом году мы запускаем программу на английском языке по медицинскими специальностям, экономике и IT. Около 100 студентов, в основном из Индии и стран Африки, уже подали заявления на учебу на английском языке по медицине - [по направлениям] лечебное дело и стоматология", - отметила Цебиева.

По ее словам, поступило много заявок от иностранных студентов на подготовительные курсы, где будут изучать русский язык. "У нас есть заявки из стран Азии, Африки, среднего Востока. На сегодняшний день количество иностранных граждан, обучающихся в вузе, около 150 человек", - добавила начальник отдела вуза.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза.