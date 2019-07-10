Центры по подготовке к военной службе будут созданы в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Зональные центры по подготовке граждан к военной службе появятся в Северной Осетии. Такое решение было принято на совещании в правительстве республики, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"По мнению участников совещания, ныне действующая система допризывной подготовки молодежи требует внесения существенных корректив, и в первую очередь нужно решать вопросы материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.

По словам депутата республиканского парламента Бориса Кантемирова, в структурных подразделения ДОСААФ во Владикавказе, Ардоне, Беслане и Моздоке можно проводить эффективную работу с допризывной молодежью. Там есть необходимая для этого материально-техническая база. В настоящее время там уже идет обучение навыкам владения боевым оружием, вождению транспорта. Во Владикавказском ДОСААФ также действует аэроклуб.

По поручению вице-премьера правительства Ирины Азимовой для создания зональных центров в районах будет проведен анализ инфраструктуры. Им будут заниматься в ближайшее время работники военного комиссариата, офицеры 58-й армии Южного военного округа вместе с представителями Министерства образования и науки и Комитета по делам молодежи республики.