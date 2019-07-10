Первые пункты оказания экстренной медицинской помощи на трассах появились в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Первые два пункта оказания экстренной медицинской помощи на трассах открыты в Чечне. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"Всего мы открыли два медицинских корпуса - один модуль расположен у въезда в с. Джалку, другой - в поселке Черноречье, при въезде в Грозный. В новых медицинских корпусах на трассах есть все необходимые условия. Модуль разделен на четыре отсека: тамбур, рабочее помещение, санитарная зона и зона отдыха для медперсонала. В каждом помещении - соответствующая мебель, инвентарь, лекарственные препараты", - уточнил Сулейманов.

По его словам, в пунктах будут нести дежурство сотрудники Центра медицины катастроф. "За медицинской помощью в месяц обращаются от 80 до 100 человек, находящихся в пути, и создание таких медицинских корпусов - необходимость. Надеемся, что эти модули не последние, и такие же появятся и в других районах. Как известно, наличие соответствующих условий сказывается и на качестве медицинского обслуживания", - добавил Сулейманов.