"Росгосцирк" выделит около 1 млрд рублей на реконструкцию уфимского цирка

УФА, 11 июля. /ТАСС/. "Росгосцирк" выделит порядка 1 млрд рублей, необходимых для реконструкции здания уфимского цирка. Разработку проекта профинансирует руководство Башкирии, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Октябрьский суд Уфы запретил эксплуатацию здания уфимского цирка из-за аварийного состояния кровли и частично разрушенных бетонных конструкций под куполом. Проверка также выявила, что в электрощитовой цирка вода стекала с потолка на находившееся под высоким напряжением оборудование.

"Республике предлагается взять на себя затраты на подготовку необходимой проектной документации по реконструкции здания и вспомогательных помещений, а также благоустройство прилегающей территории. Сама реконструкция будет выполнена за счет средств "Росгосцирка". Ориентировочная стоимость работ составит порядка 1 млрд рублей", - сказал на встрече с руководством Башкирии и.о. гендиректора "Российской государственной цирковой компании" Владимир Шемякин.

Власти Башкирии в свою очередь предложили разбить у цирка парк. По данным правительства республики, Уфимский государственный цирк - филиал Российской государственной цирковой компании - работает с ноября 1968 года. В связи со значительным физическим износом здание цирка требует проведения ремонтно-реставрационных работ.