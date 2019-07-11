Реконструкцию связывающего торговый порт с Магаданом шоссе намерены завершить в 2019 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Работы на обрушающемся участке Портового шоссе - единственной дороге, связывающий морской торговый порт с Магаданом - планируется закончить к концу года, сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

По Портовому шоссе в регион доставляется около 80% грузов. Участок этой дороги после ливней в 2014 году стал активно обрушаться. К его ремонту приступили только в этом году.

"Достигнуты соглашения с банками, через которые работает подрядчик, обеспечен контроль расходования денег. Готовы к подходу финансирования. Я думаю, до конца августа подрядчик сможет закончить опорную стенку. Мы можем выйти на то, чтобы площадку сделать в этом году", - приводят в пресс-службе слова главы региона Сергея Носова.

Проект включает устройство новой подпорной стенки, асфальтового покрытия дороги, барьерного ограждения и пешеходной дорожки. Сейчас уже завершена отсыпка береговой линии длиной 370 м, начинается строительство пирса. Берегоукрепление и полное благоустройство набережной бухты Нагаево планируется завершить к 2021 году.

В конце декабря 2018 года правительство региона заключило трехлетний контракт на проведение ремонтных работ с компанией ООО "Больверк". Сумма заключенного контракта составила более 800 млн рублей, из них 403 млн рублей предоставило Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, 403 млн рублей поступили через Минтранс РФ.