Около 19 тыс. га леса потушили за сутки в регионах России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в регионах России действуют на площади почти 136 тыс. га без учета очагов в отдаленных и труднодоступных районах. За сутки были потушены очаги возгорания площадью около 19 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 11 июля 2019 года, в России ликвидировано 57 лесных пожаров на площади 19141 га. На 00:00 мск 12 июля 2019 года на территории Российской Федерации действовало 152 лесных пожара на площади 135936 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в пресс-релизе.

В Красноярском крае огнем охвачено более 75,5 тыс. га, в Иркутской области - 36,1 тыс., а в Забайкалье - 10,8 тыс. га. Остальная площадь горящих лесов приходится в основном на регионы Дальнего Востока. Также горят земли особо охраняемых территорий в Иркутской области и Бурятии на общей площади более 130 га.

В труднодоступных и отдаленных районах, в основном в Красноярском крае и на Дальнем Востоке, отмечено 223 лесных пожара, пройденная огнем площадь составляет 456,2 тыс. га. Эти пожары не тушатся, поскольку, по данным Авилесоохраны, затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

Тушением лесных пожаров занимаются более 3,5 тыс. человек, задействовано около 600 единиц техники.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров действует на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии. Особый противопожарный режим введен в 41 регионе России.