Десятидневная норма осадков выпала в Волгограде за сутки

ВОЛГОГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Десятидневная норма осадков выпала в пятницу в Волгограде, подтоплены улицы города, уровень воды достигает бамперов машин, передает коррспондент ТАСС. Ливни и грозы ожидаются в городе и в ближайшие выходные.

"За шесть часов сегодня в Волгограде выпало 15 мм осадков, что является средней декадной [нормой], то есть за 10 дней, дождь прекратится уже этой ночью. В субботу и воскресенье также в вечерние часы возможны осадки, но меньшей интенсивности. Циклон от нас уходит на юго-восток - в сторону Казахстана и Астраханской области", - сообщила ТАСС начальник отдела Волгогоградского гидрометцентра Наталья Алатырцева.

Городские власти заверяют, что ситуация под контролем. "Все муниципальные дорожно-коммунальные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Во всех районах мобильные бригады объезжают закрепленные участки, проводят оперативную очистку колодезных групп от принесенного водой мусора", - говорится в сообщении мэрии.

В соцсетях многие жители города публикуют фото и видео, запечатлевшие, как они по колено в воде переходят дороги, как вода заливает некоторые подземные переходы. "Обрушившийся на город ливень не прошел бесследно. Нулевая продольная магистраль превратилась в настоящее озеро, уровень воды достает машинам до бамперов", - пишет один из пользователей в социальной сети "ВКонтакте".

В мэрии также отметили, что общественный транспорт работает в обычном режиме.