Парламент Чечни одобрил переименование родового села Кадырова в Ахмат-Юрт

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Парламент Чеченской Республики на заседании в пятницу единогласно проголосовал за переименование родового села первого президента региона Ахмата Кадырова Хоси-Юрт Курчалоевского района в Ахмат-Юрт, передает корреспондент ТАСС.

"Единогласно проголосовали "за", - сказал на последнем заседании весенней сессии спикер парламента Магомед Даудов.

В заседании принимали участие глава Чечни Рамзан Кадыров, представители власти, общественности и правоохранительных органов.

Первый президент Чечни Ахмат Кадыров погиб во время теракта 9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Его именем в Чечне назван главный проспект в Грозном, центральные улицы в районах и городах республики, площади, парки, школы.

Село Хоси-Юрт (Центарой) расположено по обоим берегам реки Мичик, в 12 км к северо-востоку от районного центра - Курчалой и в 52 км к юго-востоку от города Грозный. Население - около 9 тыс. человек.