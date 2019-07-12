Тамбовские власти установят 99 камер фиксации нарушений на дорогах региона к 2024 году

ТАМБОВ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области планируют к 2024 году увеличить число камер фиксации нарушений правил движения на дорогах региона до 99 штук, это почти в два раза больше, чем установлено сейчас. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник отдела управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Татьяна Мануйлова.

"Работы по монтажу камер фото- и видеофиксации у нас запланированы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", согласно которому мы должны установить на наших трассах к 2024 году 99 камер, для сравнения к началу 2018 года их было 47", - сказала Мануйлова.

Она отметила, что эти мероприятия направлены на сокращение смертельных случаев в автомобильных авариях в 3,5 раза. "Если в 2017 году мы фиксировали 145 погибших на дорогах области, то к 2024 году этот показатель не должен превышать 41 случая", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, к концу этого года в регионе также должны заработать в полную силу три новых автоматических пункта весового контроля транспортных средств. В настоящий момент они уже установлены и проходят тестирование. Это пункты на дорогах Мичуринск - Липецк, Тамбов - Котовск и трассе Орел - Тамбов в Жердевском районе. Средства на их обустройство в размере 144 млн рублей выделены из областного бюджета.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.