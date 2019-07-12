Систему единого проездного билета внедрят в Курской области к осени 2019 года

КУРСК, 12 июля. /ТАСС/. Система единого билета, позволяющая пассажирам оформить проезд на нескольких видах транспорта, заработает в Курской области осенью 2019 года, сообщил в пятницу по итогам встречи с руководством администрации Курской области первый заместитель гендиректора "Единой транспортной дирекции" Константин Угаров.

"Было подписано соглашение между администрацией Курской области и "Единой транспортной дирекцией" по взаимодействию по мультимодальным пассажирским перевозкам с технологией "единый билет". Вчера я уже встречался с перевозчиками, сегодня встречаюсь с [руководством автовокзала] автовокзалом. Мы надеемся, что в ближайшее время согласуем расписание, которое скорректируем как раз под прибытие или убытие поездов. Мы постараемся сделать это [внедрить систему] в кратчайшие сроки - месяц-полтора", - сказал Угаров.

Как отметили в пресс-службе администрации региона, на первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Железногорск, Курчатов, Обоянь и ряд других городов и поселков региона. Параллельно с этим в Курской области продолжится создание транспортно-пересадочных узлов, первый появится на реконструируемой площади железнодорожного вокзала Курска, расстояние от которого до автовокзала города составляет почти 9 км.

"Мы на сегодняшний день занимаемся созданием транспортно-пересадочного узла на базе железнодорожного вокзала. Мы, скорее всего, в дальнейшем откажемся от шаттла, у нас не будет переброски с железнодорожного вокзала на автовокзал, тем самым мы сократим логистические процессы и время, затраченное в пути", - добавил первый замгубернатора области Станислав Набоко.

Как отметил Угаров, после внедрения системы в Курской области любой пассажир сможет приобрести один билет через электронные сервисы или кассы ФПК на весь маршрут движения, включающий передвижение на поезде и автобусе. При этом суммарная стоимость билета фактически не будет отличаться от цены каждого проездного, приобретенного по отдельности.

"Технология была отработана на крымских перевозках. Сейчас в рамках плана мероприятий по развитию мультимодальных перевозок по России министром транспорта было дано такое задание по развитию и усовершенствованию этой процедуры по стране", - подытожил первый заместитель гендиректора "Единой транспортной дирекции".