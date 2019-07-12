В Ульяновской области планируют привлечь туристов в экопоселения

УЛЬЯНОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Ульяновская область намерена привлечь туристов в экопоселения региона для повышения экологической грамотности. Об этом сообщил в пятницу ТАСС министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Федоров.

"Первые экопоселения уже появились в Сенгилеевском районе. Это хороший пример, когда локальная группа ведет "природный" образ жизни - занимается земледелием и собирательством, демонстрирует бережное отношение к окружающей среде. Они уже сейчас готовы предложить туристам и дикую ягоду, и травяные сборы", - сказал он.

По его словам, развитие таких поселений будет способствовать развитию экологического образования жителей. "Это очень важно, чтобы поднять уровень экологической культуры ульяновцев. Благодаря этому мы сможем выполнить задачи национального проекта "Экология", - отметил Федоров.

Министр уточнил, что в экопоселениях сейчас живут молодые люди с детьми. "Сегодня там есть дома, но нет ни дороги, ни электричества, причем это был самостоятельный выбор людей. Сейчас жители экопоселения обратились в муниципалитет с просьбой им помочь в создании условий", - пояснил он.

Федоров добавил, что посещение таких поселений должно сопровождаться сертифицированными гидами. "Будем аккредитовывать гидов, которые смогут обслуживать ульяновских туристов на заповедных маршрутах региона. Порядка 25-30 таких гидов необходимо", - уточнил он.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4,041 трлн рублей, в том числе 3,2 трлн - из внебюджетных источников.