Историю народного ополчения 1612 года восстановили артисты и реконструкторы в Гороховце

ТАСС, 13 июля. Участники культурно-патриотической акции "Поход в историю. Гороховец-1612", которая прошла в субботу во Владимирской области, восстановили события, связанные с возникновением народного ополчения, освободившего Москву от иноземных захватчиков. Участие в мероприятии, вошедшем в нацпроект "Культура", приняли представители 11 регионов страны, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

На проведение акции Ассоциация развития исторических поселений "Русская провинция" получила более 2,6 млн рублей по итогам конкурса Минкультуры РФ на получение субсидий для реализации творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества по нацпроекту "Культура".

"Роль Гороховца особенная, потому что Гороховец остался последним городом, который не сдался завоевателям на территории Владимирской земли, и отсюда ушло ополчение, ушел гороховецкий полк под своим знаменем, присоединился к ополчению Минина и Пожарского и в составе этого ополчения участвовал в освобождении Москвы", - отметил председатель правления Ассоциации "Русская провинция" Сергей Рыбаков.

Он напомнил, что все девять летописных упоминаний Гороховца, в прошлом году с размахом отметившего 850-летие, связаны с битвами и сражениями. Именно это, по мнению историков, говорит об особом патриотическом настрое местных жителей. После того, как первое ополчение дворян было разбито, Дмитрий Пожарский лечился от ран на территории Гороховецкого уезда (сейчас село Юрьево входит в состав Ивановской области). Сюда за ним отправили посольство жители Нижнего Новгорода, которых собрал Кузьма Минин.

СейчасГороховец, некогда крупный купеческий город, претендует на включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в первую очередь, благодаря сохранившимся семи каменным палатам XVII века - по всей стране их насчитывается всего 17. Власти Владимирской области не оставляют попыток сделать город с населением около 13 тыс. человек центром туристического притяжения, эта акция также призвана популяризировать Гороховец как место событийного туризма.

"Такие события военно-исторической реконструкции и в российской практике, и в мировой практике являются двигателем для роста туристического потока на территорию городов. Мы уверены, что благодаря таким праздникам количество гостей Гороховца вырастет", - отметил на открытии мероприятия председатель областного комитета по туризму Игорь Каверзин

Историческая реконструкция

На протяжении последних пяти лет в Гороховце проводятся фестивали исторической реконструкции, однако в этот раз организаторы сделали ставку на масштабность - к участию в мероприятии привлекли 17 военно-исторических клубов из 11 регионов страны. Утренняя часть мероприятия на центральной площади Гороховца стала театрализованной исторической справкой. Артисты на сцене показали патриотическую композицию "Слово о полку Гороховецком" и инсценировку "Дмитрий Пожарский принимает нижегородское посольство от Кузьмы Минина с просьбой возглавить народное ополчение", рассказывающие о событиях, которым посвящена сегодняшняя акция. Далее гости праздника наблюдали за парадом с участием реконструкторов.

"Параллельно в центре города проходил квест "Гороховец - город страж", загадки которого разгадывали около 100 человек. Участникам предлагалось выполнить задания, связанные с историей города. Команда победителей получила главный приз - билеты на вип-места на историческую реконструкцию, которая состоялась вечером", - рассказала ТАСС исполнительный директор ассоциации "Русская провинция" Галина Гунина.

Во второй половине дня на правом берегу реки Клязьмы для посетителей открылся военный лагерь XVII столетия. Дети и взрослые с интересом посещали палатки воинов, знакомились с бытом участников народного ополчения, рассматривали оружие. Около 150 реконструкторов приняли участие в самой ожидаемой части мероприятия, воссоздающей битву с иноземными захватчиками, в реконструкции были также задействованы лошади и пиротехника. Красочным финалом акции стал концерт.

Нацпроект "Культура"

Нацпроект "Культура" состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). Наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.