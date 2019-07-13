Медик из Магаданской области стал победителем юбилейного фестиваля "Старательский фарт"

МАГАДАН, 14 июля. / ТАСС/. Медик из поселка Дукат Магаданской области Сергей Палкин стал победителем пятого фестиваля "Старательский фарт", который прошел в Магадане. За 15 минут ему удалось намыть из золотоносного песка 2,04 грамма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на фестивале.

Фестиваль "Старательский фарт" проводится в Магаданской области с 2014 года. Участники соревнований должны за ограниченное время добыть крупицы драгоценного металла из золотоносного песка, используя только лоток и кайло. Кроме жителей региона, в нем приняли участие гости из Красноярска, Оренбурга, Хабаровска, Орска, Белгородской и Иркутской области и Салехарда. Из заявленных 180 человек, было допущено к соревнованиям 60 участников.

Призовой фонд "Старательского фарта" составил 2 млн рублей. За первое место - 1 млн рублей, за второе - 500 тыс. рублей, третье место - 300 тыс. рублей. Отдельно была определена специальная категория "Профи" - для победителей прошлых сезонов, ее призовой фонд составил 200 тыс. рублей.

По итогам соревнований второе место занял Александр Стародубцев из Магадана, намывший 1,94 грамма. Александр Боликов из Хабаровска вышел на третье место с результатом 1,63 грамма золота. Помимо денежных призов, все старатели были отмечены дипломами участников и памятными подарками.

Объявляя победителей, организаторы отметили, что по решению комиссии за неоднократные грубые нарушения со стороны участников номинации "Профи" - все результаты аннулированы. А из 60 участников решением комиссии был отстранен от соревнований один. К нему возникли вопросы у правоохранительных органов. Подробных пояснений по ситуации организаторы не дали.

Для гостей фестиваля в этом году была также подготовлена масштабная культурная программа. Работала выставка спецтехники, фотозоны, уголок геолога, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества. В отдалении выстроилась в ряд современная горная техника - экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. Также была организована полевая кухня.

Фестиваль "Старательский фарт" стал одним из мероприятий обширной программы празднования 80 летия Магадана. Основные торжества в честь этого события назначены на 14 июля.