Грузинская группа Shara выступила на музыкальном фестивале "Голос кочевников" в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 14 июля. /ТАСС/. Музыкальная группа Shara из Грузии стала участником фестиваля под открытым небом "Голос кочевников" в Бурятии. Республика стала первым российским регионом, где артисты выступили за всю историю своего творческого пути, сообщил в воскресенье ТАСС один из участников группы Лука Мебония.

"В России мы впервые. По приглашению организаторов приехали выступить на фестивале "Голос кочевников" в Бурятию, и очень рады этому, потому что зрители нас приняли прекрасно. Мы в восторге от самого фестиваля, от того, какие гостеприимные люди в Бурятии, от того, что у нас очень много общего - начиная с общей истории, времени, когда мы все жили одной большой семьей, и заканчивая национальной кухней: бурятские буузы и грузинские хинкали очень похожи", - сказал Мебония.

Он отметил, что решение об участии Shara в фестивале в Улан-Удэ было принято до ухудшения отношений между Россией и Грузией.

"Мы думали, что не сможем приехать, когда запретили полеты, прямые рейсы. Приехали мы через Армению, никаких проблем на границе не было", - сказал собеседник. Он подчеркнул, что "политика - это не дело музыкантов", и что все происходящее сейчас больше похоже на "недоразумение".

"Мы говорим на языке, который понимают все, - это музыка. Наша группа выступила с двумя концертами в Улан-Удэ, нас очень тепло приняли, и есть желание приезжать сюда снова и снова", - сказал артист. Сразу после прибытия в Бурятию участники Shara побывали на побережье Байкала и искупались в озере.

"Это мечта каждого человека в мире - увидеть Байкал, а нам повезло еще больше - мы в нем поплавали", - рассказал Мебония.

Название группы Shara с грузинского языка переводится как "узкая дорожка в горах". На фестивале артисты представили фольклорные песни, композиции в этностиле, зажигательные национальные танцы и удивили зрителей игрой не только на традиционных грузинских инструментах - пандуре, барабане доли, но и на якутском хомусе, с применением горлового пения, распространенного в большей степени в Бурятии, Туве, Калмыкии.

Одиннадцатый по счету фестиваль в формате опен-эйр "Голос кочевников" проходит в 50 км от Улан-Удэ в туристском комплексе "Степной кочевник" с 12 по 14 июля. В нем участвуют более 30 музыкальных групп из восьми стран - России, Китая, Португалии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии, Индии и Грузии. По традиции в рамках музыкального мероприятия звучат композиции узких музыкальных жанров, аутентичная музыка народов мира, а также электронная музыка. В 2018 году международный фестиваль собрал более 10 тыс. человек, в этом году организаторы ожидают, что прошлогодний рекорд будет побит.