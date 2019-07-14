Орешкин обсудил с президентом Татарстана межрегиональную транспортную инфраструктуру

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который в пятницу вечером отправился на автомобиле по маршруту Москва - Тольятти, обсудил с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым вопросы межрегиональной транспортной инфраструктуры. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"В ходе беседы президент Республики Татарстан обсудил с главой Минэкономразвития вопросы межрегиональной транспортной инфраструктуры. В частности, речь зашла о необходимости увеличения пропускной способности ж/д и автотранспорта, очевидно, что при такой загруженности встает вопрос о необходимости развести пассажирский и грузовой поток", - сказала Галимова.

Пользуясь тем, что Орешкин проезжал столицу Татарстана в рамках маршрута Москва - Тольятти, Минниханов показал министру проект по созданию рыбоводного комплекса "Биосфера-Фиш", уточнила Галимова. По ее словам, он реализуется в регионе по программе льготного финансирования Минэкономразвития РФ.

"Проект министра впечатлил. Кроме того, учитывая, что сегодня День рыбака, у него была возможность порыбачить, министр поймал рыбу", - сказала Галимова.

Поездка Орешкина на форум моногородов

Ранее Орешкин сообщил, что 15 июля намерен принять участие в форуме моногородов в Тольятти и будет добираться туда "нестандартным способом" - за рулем машины по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Он отметил, что намерен общаться с людьми, а также подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань и полной реконструкции трассы М-7.

За время поездки на странице Орешкина в социальной сети уже появились фотографии из Балашихи, Покрова, Владимира, Нижегородской области, Татарстана.