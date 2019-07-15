Благоустройство пространств на Камчатке по нацпроекту обойдется в 96,4 млн рублей

ТАСС, 15 апреля. Подрядчики на Камчатке начали работы по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в 2019 году планируется благоустроить почти 70 объектов и потратить на это 96,4 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"На Камчатке в 22 муниципальных образованиях региона с численностью населения свыше тысячи человек в 2019 году планируется благоустроить более 40 дворовых и 27 общественных территорий. На реализацию проекта будет направлено 96 млн 374 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Подрядчики уже закупают материалы и элементы благоустройства. В рамках программы продолжается благоустройство общественных территорий, выбранных жителями по итогам рейтингового голосования 2018 года.

"Так, например, в Петропавловске-Камчатском по проспекту Таранца появится новая спортивная площадка, в Елизове, в парке "Сказка", уже идет устройство детской площадки. Начались работы и в Вилючинске, где обустраивается детская игровая зона возле центральной площади в жилом районе Приморский и смотровая площадка в жилом районе Рыбачий", - сообщил министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Олег Кукиль, слова которого процитировала пресс-служба.

Работы ведутся по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды", который должен помочь достижению показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.