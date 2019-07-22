Путешественник Андрей Шарашкин больше года идет пешком по России с огромным рюкзаком, ночуя в палатке даже в суровые морозы. Он хочет увидеть страну, изучить ее народы и их историю

ТАСС Андрей Шарашкин рассказал, что необходимо, чтобы идти пешком через всю Россию, как он один победил восемь волков и в каком из 20 пройденных регионов нашей страны его больше всего удивили своим радушием и гостеприимством. "С работы и уволиться можно" Палатку путешественника не было видно издалека: он разбил ее среди сосен возле берега реки на выезде из маленького села Спирино Новосибирской области, образованного в XVIII веке староверами и крестьянами. Несмотря на то, что день в самом разгаре, сегодня Андрей никуда не пойдет — он уже прошел, проснувшись на рассвете, "дневную норму", и выбрал это место для ночлега. Он греет воду на газовой горелке и заваривает иван-чай, пишет о пройденном пути в блоге и выкладывает фотографии — за его путешествием следят подписчики в разных соцсетях не только в России, но и Казахстане и даже Израиле. "Мысль пойти в путешествие я вынашивал с 2002 года. Но долго не решался: семья, работа, сын… В 2017 году ездили с семьей брата в Анапу. Я присмотрел себе место на галечном пляже в можжевеловом заповеднике, там собираются разные творческие люди, путешественники. Слушал я их рассказы, вспомнил про мечту свою и подумал: раньше меня держала семья, дом, работа, а сейчас — ничего. Я разведен, сын у меня взрослый, а с работы и уволиться можно. Понял, что надо воплощать идею в жизнь, пока есть силы и здоровье", — вспоминает Андрей о начале путешествия, пока заваривается чай.

Описание Андрей Шарашкин во время стоянки в Ордынском районе © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Десять миллионов шагов После стал понемногу планировать маршрут, улаживать дела и собирать вещи. Впервые отправился пешком в дальний путь Андрей 2 июня 2018 года, взяв с собой палатку, коврик и спальный мешок, немного провианта, аптечку и газовую горелку. Сначала решил, что проходить каждый день будет до 25−28 км. Сейчас это количество немного сократилось — путешественник подвернул ногу и повредил связки. "Буквально через неделю после выхода сбросил лишний вес и забыл, что такое болячки. Один только раз простыл, в слякоть. А с ногой, когда повредил, к врачам обратился. Сказали — покой нужен, но какое там — покой нам только снится", — говорит он. Главная цель путешествия — увидеть страну, изучить ее историю и истории населяющих ее народов, их традиции. А узнать все это можно, только общаясь с жителями, заходя в музеи, даже маленькие сельские. До путешествия Андрей отслужил в армии, получил образование историка, работал учителем истории и ОБЖ в школе, позже — в охране. "Я привык — по лесам, по полям. Что на службе, что с кадетами занимался — все по горам, в походах, на сплавах. Оттуда и навыки взялись", — объясняет Андрей. Финансово в путешествии Андрею иногда помогают Российский союз ветеранов Афганистана и казачество. Не остаются в стороне и простые люди, встреченные в пути, — кто воды нальет, кто внешний аккумулятор поможет зарядить, а кто и пригласит на ужин и ночлег. Но об этом чуть ниже.

Кстати, о зарядках и гаджетах. У Андрея с собой внешние зарядные устройства и мобильный, раньше была солнечная панель, но ее стащили в пути. С телефона Андрей пишет посты, снимает и выкладывает фото и видео, общается с людьми, иногда — ищет помощи. "Установил я себе на телефон шагомер. Сел как-то утром и посчитал, сколько я сделал всего шагов за весь период своего путешествия. Получилось что-то около 10,5 млн шагов. А в нем еще планы ставить можно на день, я посчитал, сколько надо, и ввел 60 тысяч шагов. А шагомер в ответ: "Невозможное количество", — смеется Андрей. Весь дом за спиной Рюкзак путешественнику необходим большой и прочный, чтобы внутрь помещались палатка, спальник, горелка и несколько баллонов с газом. Летом одного баллона хватает на несколько дней — в основном приготовить чай или еду. Зимой баллон расходуется за день — нужно еще и обогреть палатку. Горелку, кстати, несколько раз пришлось обновить, да и обувь в таком режиме быстро изнашивается. Также Андрей носит с собой немного одежды, в том числе теплой. Вес ноши — 35−38 кг. Был у Андрея небольшой металлический чайник, который он нашел недалеко от Дербента и отмыл от копоти. Но его тоже "увели" в пути.

"Из продуктов покупаю супы быстрого приготовления — четыре-пять супов, мне хватает на четыре-пять дней. Иногда возьмешь тех же сосисок, иногда — колбаски какой-нибудь, если суп — картошку возьму, лук, но с собой это не таскаю, и без них слишком тяжело" — говорит Андрей. А еще у него есть неприкосновенный запас, который он старается не трогать. "За весь год я его использовал только один раз. В нем — лапша быстрого приготовления, козинаки, орехи", — перечисляет Андрей. Кавказское гостеприимство Нередко встречаются люди, готовые приютить и накормить путешественника. "Понравился очень в этом плане Дагестан — иду по трассе, каждая вторая машина останавливается, предлагают или подвезти, или воду, или лепешку. За полтора месяца в Дагестане пять раз палатку ставил — не давали, заставляли собирать палатку и вели к себе", — вспоминает он. На Северный Кавказ он изначально идти не планировал, но тут ему написал знакомый из Махачкалы и поинтересовался, почему Андрей до него не дошел.

"Говорю, ладно, пойду к тебе, подумаешь, 500 км туда, 500 — обратно. Пришел в Махачкалу и подумал: не побывать в самом древнем городе России Дербенте — это грех, ну и что, что это еще 250 км. Дошел до Дербента — считай, всю равнинную часть прошел. Раз прошел равнинную, надо идти по горной. В итоге лишних 1,5 тыс. км намотал", — говорит путешественник. В Новосибирскую область, где мы с Андреем встретились, он тоже идти не планировал, но так настойчиво приглашали, что пришлось передумать. Прошел он за год уже более 7,5 тыс. км, 20 регионов. Алтайский край станет 21-м. "От Москвы до Анапы, от Анапы — до Туапсе, потом — Майкоп, Ставрополь. Затем на Северный Кавказ, теперь вот здесь, дальше — Алтайский край и Республика Алтай, потом Хакасия, через Абакан на Красноярск, затем — Байкал. На Ольхон хочу зайти, в Иркутск, потом — Улан-Удэ, Чита, Владивосток. А оттуда уже пойду наверх — в Комсомольск-на-Амуре, Тында. Если получится, хотелось бы попасть в Анадырь, но туда пешком не дойдешь, разве что на вертолете. Конечная цель — обойти всю Россию и вернуться домой, в Тюмень", — говорит Андрей.

Зимой, конечно, труднее: нужно отапливать палатку, убирать снег — как-то путешественника засыпало за несколько дней настолько, что привозивший ему газ знакомый не мог найти палатку — ее замело полностью. А вот идти, говорит Андрей, ничуть не холодно — когда много двигаешься, мороза не замечаешь. Волки и страхи В сумерках развели небольшой костер — обычно Андрей пользуется только газовой горелкой, но здесь помог случай: фотографу удалось выловить пару речных рыб, их решили пожарить на огне. Спрашиваю у Андрея, не страшно ли ему путешествовать вот так, одному, — и люди бывают всякие, и зверя можно встретить. Но говорит, не страшно — чем больше ты чего-то постоянно боишься, тем больше шанс, что это произойдет, поэтому бояться — только накликивать неприятности. Но однажды ему все-таки пришлось испугаться, причем изрядно. Как-то в степях Калмыкии к его палатке пришли волки.

"Почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Обернулся, а там сидят волки. Восемь штук. Я смотрю на них, сердце ушло в одну пятку, душа — в другую. Начал с ними разговаривать, долго болтал, болтал, даже не помню, чего говорил им. И вдруг они ушли — видимо, надоел я им болтовней", — смеется Андрей. Когда звери ушли, пришел настоящий страх. "Стало трясти, руки дрожали. Повезло мне, что они не голодные были, — просто из любопытства пришли, посмотреть", — говорит он. В Калмыкии Андрей и съел свой неприкосновенный запас еды. "Решил сократить путь, а в итоге пять дней людей не видел. Вода у меня была, всего три литра. Пришлось экономить, ни чая, ни супа не готовил. Все в сухомятку, только запивал водичкой немножко", — вспоминает путешественник. Всякое бывало за прошедший год: на пути встречались села полностью без мобильной связи и банков, где невозможно воспользоваться картой. Были населенные пункты, где помогали Андрею не все, но большинство людей все-таки добродушные и гостеприимные, считает он.