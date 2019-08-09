"Арктика не прощает ошибок". Заметки полярника, 15 раз покорившего Северный полюс

Петрозаводчанин Виктор Симонов — счастливый человек. У него есть не только жена и трое сыновей, но и любимое дело. Он ходит в Арктику — путешествует, водит туристов, испытывает оборудование

"Я сам на Севере живу, поэтому все путешествия у меня на Севере", — объясняет полярник. О сотрудничестве с Министерством обороны, о встрече с медведями, о вере и дружбе с Федором Конюховым Виктор Симонов рассказал корреспонденту ТАСС. Спокойствие и холод Походы со школьной скамьи, Джек Лондон и "Два капитана" Каверина. С такого классического набора советского школьника началось увлечение Симонова путешествиями. Такого будущего могло и не быть, если бы после школы хватило здоровья поступить в военное училище. Но тогда не сложилось. На славу обороны России Симонов еще послужит, а пока он становится студентом естественно-географического факультета Карельского государственного педагогического университета, который сейчас присоединен к Петрозаводскому госуниверситету. После выпуска Симонов работал в школе учителем географии, биологии, ОБЖ, спустя некоторое время вернулся в альма-матер, где уже стал преподавать новый для университета курс — экологический туризм, параллельно возглавляя турклуб "Скифы". Примерно тогда же Виктор Симонов открыл для себя Арктику. Сейчас он вспоминает, что первый арктический поход совершил на лыжах по самому северу Полярного Урала. С каждым походом задачи усложнялись. Сегодня карельский полярник проводит в экспедициях по три месяца в году, в том числе в поездках для нужд Минобороны РФ: на нем — тренировки военных в условиях холода, испытание оборудования, работа с мотособаками. На вопрос, зачем вообще нужны экспедиции в Арктику, Симонов говорит про стратегически важное положение территорий, их богатство полезными ископаемыми и транспортную привлекательность в плане самого короткого пути из Европы в Азию. А вот о своих собственных чувствах и эмоциях от похода высказывается более скупо: уверен, что излишняя эмоциональность — помеха для человека, решившего отправиться в арктический поход.

"Самое главное, что мне помогает выдерживать испытания, — это спокойствие и терпение. В чем кайф от арктических путешествий? Это сложно объяснить, очень сложно… Во-первых, ты всегда идешь по бескрайним просторам и понимаешь, что ты один здесь, а все вокруг кристально чисто, кристально девственно. Это первопрохождение… Я люблю холод, люблю к нему приспосабливаться: мне доставляет удовольствие забираться в теплый спальник, ощущать это тепло и понимать, что вот оно. Это кайф такой, что больше ничего не надо", — описывает плюсы арктических приключений Виктор. Выделить наиболее яркие экспедиции Симонов затрудняется. Особенность Арктики заключается в том, что ее невозможно покорить раз и навсегда: на одном и том же маршруте перед тобой снова и снова будут появляться новые препятствия — новые льды, новые морозы, новая вода, напарники по команде. И все же особенно ярким путешествием стала совместная экспедиция на собаках с Федором Конюховым 2013 года из Петрозаводска до канадского острова Уорд-Хант в Северном Ледовитом океане. Как не попасть на обед к медведю Симонов рассказывает, что некоторые коллеги тогда отговаривали его от похода: разница в возрасте между петрозаводчанином и главным путешественником России — 15 лет, а такой разрыв в физических возможностях, выносливости может привести к самым неприятным последствиям. "Арктика не прощает ошибок", — несколько раз за беседу повторит Симонов. Помощи, кроме как от напарника, здесь ждать не от кого: условия страхования жизни для покорителей Эвереста предполагают, что в случае беды помощь придет в течение одних-двух суток, для покорителей арктических широт этот срок вырастает до недели. И все же Симонов говорит, что был уверен в Конюхове. Да и как человек, которому на тот момент уже не раз покорился Северный полюс, мог отказаться от возможности стать напарником настоящей легенды среди путешественников всего мира.

Описание Виктор Симонов и Федор Конюхов © Личный архив Виктора Симонова

"Федор — это уникальный человек уровня Миклухо-Маклая, Пржевальского, Беллинсгаузена, Лазарева. Мы до конца не осознаем, что он делает. Я думаю, что история лет через 50−100 расставит все по местам. Это просто другой уровень. В 1989 году, когда я еще учился в институте, Федор уже путешествовал, а я уже знал, что он великие дела делал. Ему 67 лет, и он до сих пор все это делает", — рассказывает Симонов. Все моменты экспедиций с Конюховым, по словам Виктора Симонова, и сегодня в красках встают в его памяти. Были ли ссоры во время похода? Были, оба сложные взрослые люди. Но задачи экспедиции — превыше всего, поэтому всегда приходили к какому-то соглашению. Арктика еще не терпит плохого настроения и истерик. Во время первого совместного путешествия Конюхова и Симонова полдня преследовал белый медведь. Животное потеряло след лишь когда началась пурга: у медведей хорошо развито обоняние, но слабое зрение. До того как погода "сжалилась" над полярниками, медведь бежал параллельно, постепенно приближаясь к собачьей упряжке. Превратить людей в обед ему мешали только постоянные выстрелы из ракетницы, которую Симонов носил в своем кармане. Сейчас Конюхов и Симонов планируют новую — уже третью совместную — экспедицию, за которую они собираются пройти всю Гренландию с юга до севера. Если все получится, то в апреле 2020 года путешественники выйдут на 24 собаках и за два — два с половиной месяца преодолеют 3 тыс. км. Собак для путешествия придется покупать прямо на месте. Внезапно спрашиваю, как терпит все это жена Виктора. "Жена меня терпит хорошо. Она же знает, за кого она вышла замуж. Тут других вариантов нет", — смеется полярник. Питомник для собак Собаки из Гренландии после экспедиции попадут в питомник Симонова в поселке Матросы Пряжинского района Карелии, по его словам, один из самых крупных питомников с экспедиционными собаками в России. Сейчас у Симонова 70 особей: в основном это чукотские ездовые и хаски, но есть и по одному маламуту и самоеду. Последние нужны скорее для показа туристам, которые приезжают сюда посмотреть на животных.

В 2012 году Симонов инициировал одно из самых крупных событий спортивной жизни России в Карелии. Первые два года в Пряжу, а затем в течение четырех лет — до 2018 года — в Петрозаводск слетались сильнейшие команды по ездовому спорту на собачьих упряжках для участия в соревнованиях "По земле Сампо". Турнир сначала проходил в рамках чемпионата России, но после того, как к нему проявили интерес зарубежные спортсмены, смог получить статус этапа Кубка мира. В 2019 году Петрозаводск должен был принять чемпионат мира по ездовому спорту, но в дело вмешалась политика. Из-за допингового скандала с российскими атлетами престижное спортивное событие ушло во Францию. Недостаточная инициативность со стороны местных властей или неслучившийся чемпионат мира в Карелии стали причиной, почему Виктор Симонов охладел к организации гонок "По земле Сампо". Что теперь станет с турниром без его главного вдохновителя, неизвестно, но факт остается фактом: в 2019 году сотни ездовых собак в Карелию не приехали, а чемпионат не был проведен даже в формате регионального турнира.

"Люди, власти не заинтересованы в гонке в той степени, в которой должны быть заинтересованы. Они вроде бы поддерживают, но реальной поддержки нет. После последней гонки, я уже много раз это говорил, нужно было переходить на другой уровень. Да, можно было ее и в этом году провести точно так же, но мне это просто неинтересно уже. Я хотел бы провести чемпионат мира по ездовому спорту: это было бы интересно и для Карелии, и для России, и мне как организатору. Это было бы суперинтересно…" — мечтает Симонов. Гид по Северу Неподдельный интерес к тому, что делаешь, — важное условие для путешественника Виктора Симонова. Ему интересна Арктика, поэтому он не пойдет ради пункта в послужном списке покорять Эверест или бороздить просторы Мирового океана вместе с яхтсменами. Своим интересом Симонов уже заразил старшего сына, который уехал работать шеф-поваром на российскую арктическую базу "Борнео". Средний сын помогал отцу готовить собак к экспедиции с Конюховым, что позволило не потерять ни одной собаки за все время перехода — редкое явление для арктических кампаний. И дело тут не в излишней настойчивости отца. Симонов не из тех, кто, зажегшись идеей, пытается навязать ее всем остальным. Путешественник далек от мысли, что каждый человек в своей жизни должен хоть раз увидеть Северный полюс или ступить на арктическую землю. Обычную любознательность вполне может удовлетворить телевизор.

Описание Сын Виктора Симонова Иван © Личный архив Виктора Симонова

Но если желание все-таки есть, то даже его одного будет достаточно, чтобы отправиться как минимум в северный поход. Для желающих проверить свою выносливость Виктор Симонов водит туристов не только по Арктике, но и по Карелии. Такие туры пользуются популярностью у иностранцев, для которых снежная зима — уже трудные для выживания условия. А ночевки в палатках при температуре минус 28 градусов любому человеку без должной мотивации покажутся мукой. "Можно подобрать маршрут по своим силам и возможностям. Необходимо обратиться к профессионалу, потому что Арктика, снова подчеркну, не прощает ошибок: ты можешь сильно пострадать от обморожения, переохлаждения вплоть до ампутации. Я могу пример привести. В 1989 году была экспедиция Владимира Чурова, который шел от границ Советского Союза до Северного полюса — в этой экспедиции, кстати, был и Федор Конюхов. 13 человек стартовали, а дошли семеро: один из недошедших умер, а пятеро снялись — за ними прилетал самолет. Все по разным причинам — у одной женщины отошла роговица глаза, она перестала видеть. Это говорит о том, насколько разная подготовка бывает у участников одного похода", — рассказывает Симонов.