Власти Якутии считают, что превентивные меры помогли избежать затопления при паводке

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Власти Якутии считают, что комплекс превентивных мер позволил избежать масштабного затопления населенных пунктов при прохождении паводка весной и летом этого года. Такое мнение выразил журналистам во вторник председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона Дмитрий Лепчиков.

"Весенний паводок прошел благоприятно, хотя мы прогнозировали [риск затопления] более 120 населенных пунктов. Провели превентивные мероприятия по зачернению и распиловке льда, 56 вылетов авиации, 10 подрывов льда в местах образования заторов. Израсходовано более 10 тонн взрывчатых веществ", - сказал он.

По словам Лепчикова, в этом году удалось избежать затопления жилых домов. "В ряде населенных пунктов были затоплены дороги, временные дамбы, взлетно-посадочные полосы аэропортов. Была создана группировка системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из 16,5 тыс. человек, задействовано 2,1 тыс. единиц техники", - уточнил он.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. В 2019 году уровень воды выше средних значений ожидался на реках Лена, Алдан, Амга и Колыма. Весной и летом 2018 года от паводка в Якутии пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены почти 1,5 тыс. жилых домов. Ущерб превысил 1,4 млрд рублей.