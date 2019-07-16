Купеческий дом XIX века отремонтируют волонтеры в Ставрополе к августу 2019 года

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Волонтеры Всероссийского фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер фест" намерены отремонтировать фасад купеческого дома конца XIX века в Ставрополе к августу 2019 года. Город впервые участвует в добровольческом проекте, рассказал ТАСС заместитель координатора "Том Сойер феста" в Ставрополе Кирилл Полухин. "Это средовая застройка, по сути, обычный жилой дом. Просто хотим, чтобы здание было красивым. Например, туристы поедут не просто в музей "Россия - моя история", но и сюда, работу хотим завершить к августу. В планах у нас - отремонтировать фасады подходящих домов еще и дальше по этой улице", - сказал он. Кирпичи под штукатуркой "Том Сойер фест" пришел в Ставрополь из Самары. Там на фестивале городской среды нынешний координатор Иван Самохвалов узнал подробности организации проекта и решил привлечь к нему и ставропольских волонтеров. Домик, как называют любители-реставраторы здание, выбрали без особых усилий.

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"Мне всегда была интересна городская среда Ставрополя, по многим районам могу пройти с закрытыми глазами. Здесь один из моих любимых городских маршрутов, домик этот заметил давно. Мы прошли по городу, посмотрели дома, и я предложил этот вариант", - пояснил Полухин. Жилое здание на улице Ленина находится в центральной части города, от соседних одноэтажных домов с простыми оштукатуренными стенами он отличается своей лепниной, декоративными колоннами и деревянными карнизами. Само кирпичное здание до прихода волонтеров было спрятано под штукатуркой. "Есть предположение, что он изначально выглядел так, как сейчас (с обнаженными кирпичами - прим. ТАСС). В послереволюционные годы начали штукатурить и дошли до того, что на здании было восемь слоев штукатурки. Были проблемы, например, в определении цветовой гаммы, поэтому приглашали историков, которые рассказали, что и как", - отмечает Полухин. Сам дом не относится к числу объектов культурного наследия, поэтому работать на нем волонтеры могут, не получая специального разрешения. Единственное одобрение потребовалось от жильцов - у здания четыре собственника. "Бывает приходишь к людям, предлагаешь что-то сделать бесплатно, а они сразу воспринимают в штыки", - делится волонтер опасениями добровольцев. Новая жизнь старого дома Фасадная часть дома относится только к одной квартире, поэтому к ее хозяйке в первую очередь и обратились волонтеры. "Я видела, что ребята все ходят и разглядывают дом. Думала, художники, раньше они часто приходили и рисовали. Потом уже пришли ребята знакомиться и спросили, не против ли я, чтобы они отреставрировали, мне разве жалко. Думаю, что дом будет прекрасный", - рассказывает Екатерина Макаровна. Необходимые строительные материалы и инструменты волонтеры купили на часть гранта, выигранного на молодежном форуме "Машук", помогли и спонсоры. Хозяйка преображающегося фасада не только не была против ремонта, но и стала помогать - готовить угощения и чай для работников-энтузиастов. Соседи и знакомые, проходя мимо, здороваются с Екатериной Макаровной и сразу интересуются, скоро ли завершатся работы. "Было бы начало, а конец найдется", - отшучивается она.

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