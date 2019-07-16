Северный флот завез в свои части в Арктике более половины запасов на зиму

МУРМАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Северный флот в рамках навигационного завоза зимовочных запасов в подразделения и части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера, доставил более половины запланированных грузов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы флота.

"В эти пункты базирования флота уже завезено более 17,3 тыс. т грузов. План завоза с учетом материальных средств, уже отгруженных на суда, на настоящее время выполнен на 58,5%", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе флота, завоз грузов стартовал в начале июня, завершить его планируется к концу сентября - началу октября.

Завоз зимовочных запасов осуществляют несколько отрядов судов обеспечения Северного флота, в которые входят килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, арендованные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов и котельного топлива.

Всего в рамках северного завоза 2019 года планируется доставить около 37 тыс. т различных материальных средств в более чем 60 подразделений и частей флота и Минобороны России, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере.