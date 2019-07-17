Трутнев заявил, что россияне получили уже почти 53 тыс. "дальневосточных гектаров"

ЧИТА, 17 июля. /ТАСС/. Граждане РФ в рамках закона о "дальневосточном гектаре" получили уже почти 53 тыс. земельных участков, сообщил в среду на заседании, посвященном реализации закона, вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"На сегодняшний день на территории девяти субъектов [Дальневосточного федерального округа] подано 134 тыс. заявлений, 52 тыс. 847 договоров уже заключено, на этой земле занимаются строительством жилья, сельским хозяйством, пасеками, туризмом", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что программа "Дальневосточный гектар" на территории недавно присоединившихся к Дальнему Востоку регионов - Бурятии и Забайкальского края - будет реализована в три этапа: с 1 августа 2019 года право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, и только с 1 августа 2020 года "дальневосточный гектар" на территории Забайкалья и Бурятии смогут оформить жители остальных регионов России.

По программе "Дальневосточный гектар" граждане РФ могут бесплатно получить земельный участок площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа работает для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО), а с 1 февраля 2017 года - остальной территории России. С 28 марта 2019 года "дальневосточный гектар" могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Минвостокразвития планирует направить на развитие инфраструктуры территорий, участвующих в реализации программы "Дальневосточный гектар", до 4,7 млрд рублей до 2025 года, такой объем финансирования предусмотрен в проекте нацпрограммы развития Дальнего Востока.