Власти Якутии назвали причину задымленности в столице региона

ЯКУТСК, 17 июля. /ТАСС/. Ветер принес дым от лесных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае в населенные пункты Якутии, в том числе в столицу региона, где со вторника жители ощущают легкое задымление, местами с запахом гари. Об этом сообщается в среду на сайте правительства республики.

"В Якутске чувствуется запах дыма, который, по данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики и Якутской базы авиационной охраны лесов, связан с пожарами в зоне контроля лесных пожаров на территории соседних регионов, в том числе на территории Красноярского края и Иркутской области, а также с природными пожарами, зарегистрированными в Горном и Нюрбинском районах Якутии", - говорится в сообщении.

В правительстве объяснили, что дым приносит западный ветер. "На Якутск идет "сборный" дым с запада. В Горном и Нюрбинском районах действуют локальные пожары, от них большого количества дыма нет. Это дым, в основном, из соседних с Якутией регионов", - пояснил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным Минэкологии Якутии, по состоянию на 17 июля в республике ведутся работы по тушению 17 лесных пожаров на площади 590 га.