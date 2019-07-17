Центры гуманитарного и цифрового образования появятся во всех муниципалитетах КЧР осенью

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" откроются во всех муниципальных районах Карачаево-Черкесии в 2019 году в рамках национального проекта "Образование". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минкавказа.

"Точки роста" создаются в рамках нацпроекта "Образование" в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Ожидается, что их открытие в регионах позволит внедрить новые методы обучения по технологии, математике, информатике, основам безопасности жизнедеятельности с использованием обновленного оборудования. В "Точках роста" будут создаваться рабочие зоны по этим предметам, а также площадки коворкинга, медиазоны и шахматные гостиные.

"В 2019 году в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в Карачаево-Черкесской Республике откроется 19 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 10 муниципальных районах", - говорится в сообщении.

"Точки роста" помогут сформировать у школьников в КЧР навыки в области информатики, технологии, ОБЖ. В рамках проекта также планируется обновлять материально-техническую базу сельских школ, повышать квалификацию педагогов, внедрять новые проектные подходы в образовании. Центры будут открыты в сентябре и станут частью федеральной сети.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.