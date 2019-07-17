Загрязнения воздуха не выявлено в Кирове, где жители жалуются на неприятный запах

КИРОВ, 17 июля. /ТАСС/. Загрязнение воздуха в Кирове по данным наблюдений в 2018 и 2019 годах не выявлено, сообщил в среду начальник управления Ильдус Гизатуллин депутатам областного законодательного собрания, комментируя вопрос о возникновении неприятного запаха в городе.

Жители областного центра ранее пожаловались на неприятный запах, УМВД возбудило уголовное дело по факту загрязнения воздуха. По версии следствия, одно из предприятий Кирова нарушило правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ. С 18 июня Росприроднадзор начал внеплановую проверку производства и очистных систем завода "Дион". 19 июня предприятия "Дион" и "Биохимзавод", расположенные на одной территории, остановили производство с целью ремонта очистного оборудования. При этом в соцсетях кировчане продолжают жаловаться на неприятный запах.

"В 2018 и 2019 годы превышений предельно-допустимых концентраций по наблюдаемым веществам на стационарных постах Росгидромета в Кирове не зафиксировано, несмотря на большое количество жалоб [от жителей на неприятный запах в городе]... Превышений [нормативов] содержания таких веществ как аммиак, угарный газ, оксид азота, диоксид азота, не зафиксировано", - рассказал Гизатуллин.

Он уточнил, что за 2018 год объем выбросов загрязняющих веществ в воздух по области составил 207 тыс. т, при этом более 56% выбросов приходятся на транспорт, а не на предприятия. За 2014 - 2018 годы объем выбросов от стационарных источников сократился на 14,9%. По словам Гизатуллина, проверка на предприятии "Дион" еще ведется, результаты будут известны после 19 июля. Ранее заместитель гендиректора "Биохимзавода" и технический директор "Диона" Андрей Гордин сообщал ТАСС, что оба предприятия остановили работу планово в связи с ежегодным ремонтом оборудования. По его словам, периодически появляющийся в Кирове неприятный запах никак не связан с работой предприятий.

В свою очередь сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко сообщил, что намерен обратиться с заявлением в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий предприятия "Дион". "[Попрошу] проверить законность действия руководителя предприятия "Дион", которое, по информации Роспотребнадзора, не допускает на территорию проверяющих, не предпринимает мер по предотвращению экологической [проблемы]. [По словам министра охраны окружающей среды региона] Аллы Албеговой, есть снимки с квадрокоптера и информация о том, что с очистных сооружений выведены трубы, [а также] есть свежие отвалы [лигнина] на федеральных землях. С целью [проверки этой информации] будет обращение", - прокомментировал ТАСС Тимченко.

Кировский "Биохимзавод" основан как первое крупнотоннажное предприятие по производству кормовых гидролизных дрожжей из отходов лесопиления и деревообработки в 1967 году. Предприятие "Дион" занимается производством кормового белка. В качестве сырья используются отходы деревообработки (опилки, стружка), щепа, а также культуры дрожжей.