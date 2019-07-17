В Пермском крае на подтопленных территориях началась оценка ущерба

ПЕРМЬ, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники социальных служб начали обследовать домохозяйства пяти подтопленных из-за дождя территорий Пермского края, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

"Министерством социального развития Пермского края организована работа социальных служб по обследованию домохозяйств на территориях с подтоплениями домов в результате обильных осадков, совместно с представителями муниципалитетов составляются акты обследования с фиксацией ущерба для оказания помощи", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Пермского края Александра Борисова.

По его словам, люди, чье имущество пострадало, могут обращаться в отделы социальной защиты по месту жительства или связаться с его сотрудниками по телефонам.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, местные власти получат средства на восстановление поврежденных дорог и мостов, а жителям, у которых пострадало имущество первой необходимости и жилые помещения, будут выплачены компенсации, для оценки ущерба организован обход по дворам. Также власти Пермского края готовы предоставить необходимую технику для восстановления дорожной и инженерной инфраструктуры в подтопленных районах.

"Больше всего придомовых территорий подтопило в Кудымкарском, Юрлинском и Гайнском муниципальных округах и Бардымском муниципальном районе. Произошло повреждение порядка 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах. На текущий момент в ряде муниципалитетов, в Бардымском и Кудымкарском округах вода ушла", - прокомментировал ситуацию врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Игорь Хлебников.

16 и 17 июля в Пермском крае в результате ливней произошло повышение уровня воды в реках, что привело к подтоплению населенных пунктов в пяти районах региона - Бардымском, Кудымкарском, Гайнском, Сивинском и Юрлинском. Из зоны подтопления было эвакуировано почти 170 человек, семь из них доставили в пункты временного размещения, остальные разместились у родственников.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Юрлинском и Гайнском муниципальных округах, а также в селе Кува Кудымкарского района. Сейчас подтопленными остаются 65 придомовых территорий. По данным Гидрометцентра, погода в регионе установилась благоприятная, тем не менее ожидается повышение уровня воды на Вишере, в бассейне Верхней Камы и Правобережье.