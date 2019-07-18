Новые маршруты выходного дня откроют летом 2019 года в Кавказском заповеднике

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Маршруты выходного дня, ориентированные на жителей и туристов Лазаревского района Сочи, откроются на территории Кавказского заповедника в районе Бабук-аула и Солох-аула. Об этом рассказал ТАСС директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

"Сейчас мы открываем круглогодичные маршруты выходного дня. То есть человек в пятницу может приехать на вольерный комплекс "Лаура", поселиться в домике, посетить веревочный парк, покататься на велосипеде или на лошадях, посетить вольерный комплекс с животными, погулять по альпийским лугам. Мы это сделали на территории Красной Поляны, сейчас планируем открыть такие маршруты в районе Бабук-аула и Солох-аула для жителей и гостей Лазаревского района", - сообщил Шевелев.

Он добавил, что в настоящее время на территории Кавказского заповедника работают 12 турмаршрутов, из них 11 летних и один - зимний.

Помимо новых маршрутов, до конца 2019 года в двух местах Кавказского заповедника появится беспроводной интернет. "В 2019 году мы планируем запустить Wi-Fi на кордоне Умпырь и плато Лагонаки. Мы будем делать беспроводной интернет в тех местах, где есть люди, которые могут смотреть за этим. На Лагонаки у нас, к примеру, круглогодичный маршрут. Сейчас Wi-Fi есть на приюте Фишт", - сообщил Шевелев.

Также дирекция Кавказского заповедника планирует развивать экотуризм на территории природного заказника "Приазовский", который перешел от Сочинского национального парка в ведение заповедника в июне этого года.

"Радует, что увеличилась численность инспекторов: там было всего семь человек, мы обсудили этот вопрос с Москвой, нам дали 25 инспекторов. Теперь будет легче охранять. Скоро там будет новое оборудование: новые лодки, новая техника. Также мы сейчас внесли и утвердили положение о развитии экотуризма на территории заказника, где экотуризма совсем не было. Будем создавать туристические маршруты, водные, по речке, чтобы люди могли на лодке прокатиться и полюбоваться окружающей природой, животными и птицами", - отметил Шевелев и подчеркнул, что раньше людям было запрещено заходить на территорию заказника.

О Кавказском заповеднике

Кавказский государственный природный биосферный заповедник является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая площадь Кавказского заповедника - более 280 тыс. га. Заповедник был создан в 1924 году, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкессии, примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. В год по туристическим маршрутам Кавказского заповедника проходит более 300 тыс. посетителей.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".