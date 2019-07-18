Эксперт: два НОЦ необходимо создать в Арктической зоне РФ по нацпроекту "Наука"

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Большие различия между регионами Восточной и Западной Арктикой России требуют открытия двух отдельных научно-образовательных центров (НОЦ), создаваемых в рамках нацпроекта "Наука". Такое мнение высказал ТАСС доцент кафедры государственного регулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, эксперт Экспертного центра ПОРА (проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

"[Нацпроектом "Наука"] предусмотрено создание НОЦ и в Арктической зоне РФ (АЗРФ). В частности, создается НОЦ "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования" Северным (Арктическим) федеральным университетом. Надо учитывать, что АЗРФ занимает большую территорию, и можно говорить о больших различиях между Западной и Восточной Арктикой. Это и природно-климатические, и транспортно-логистические, и демографические. И, вполне возможно, создание еще одного арктического НОЦ на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ)", - сказал Воротников.

НОЦ в Якутии может стать центром разработки новых материалов и технологий для Арктики, биотехнологий, исследований по проблемам холода, считает эксперт. "В Якутии накоплен уникальный опыт по проблемам мерзлотоведения и деградации вечной мерзлоты, работает полигон на территории опережающего развития "Кангаласы" по изучению поведения автокомплектующих в условиях Якутии. Если было бы принято решение о создании двух арктических НОЦ, то они были бы не конкурентами, а дополнили компетенции друг друга. Деятельность этих НОЦ положительно скажется на развитии АЗРФ и на реализации стратегии развития Арктики до 2035 года", - полагает ученый.

Ранее власти региона сообщили, что СВФУ, учреждения Академии наук Якутии и Якутского научного центра СО РАН планируют подать объединенную заявку на участие в конкурсе на создание научно-образовательного центра мирового уровня.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации: с октября 2018 года по 2024 год. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.