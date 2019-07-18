Курская и Витебская области заключили соглашение о развитии научных и культурных связей

КУРСК, 18 июля. /ТАСС/. Администрация Курской области и Витебский областной исполнительный комитет договорились о развитии научно-технических и социально-культурных связей. Соответствующее соглашение стороны подписали в ходе VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге, сообщила в четверг пресс-служба администрации российского региона.

"В рамках форума Курская область подписала соглашение с Витебским облисполкомом Республики Беларусь. [Врио главы Курской области] Роман Старовойт обсудил с председателем Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстневым ключевые направления сотрудничества. Стороны будут развивать научно-технические и социально-культурные связи", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Старовойта, соглашение позволит придать сотрудничеству регионов новый импульс, в том числе в укреплении торгово-экономических отношений. По итогам 2018 года внешнеторговый оборот областей составил $10,5 млн.

"Для Курской области важно развитие международного и межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь. У нас реализуются соглашения с Гомельской, Могилевской и Гродненской областями, а также городом Минском", - цитирует его пресс-служба.

VI Форум регионов России и Белоруссии проходит 17-18 июля. Его основная тема - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов. По данным организаторов, в форуме принимают участие более 1 тыс. человек, представлено более 70 российских субъектов и все белорусские регионы. Первый форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, Москве, Могилеве.