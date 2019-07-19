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Арктика сегодня

Эксперты на форуме в Якутске обсудят сотрудничество России и стран АТР в Арктике

Заявки об участии уже подали более 110 специалистов из 13 стран

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Участники Северного форума по устойчивому развитию северных территорий в Якутске обсудят двустороннее сотрудничество России и ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в Арктике, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель министра по внешним связям и делам народов Якутии Владимир Васильев.

"Представители КНР и Южной Кореи проведут круглые столы по двустороннему сотрудничеству с Россией в Арктике. С российской стороны подтвердили участие представители МИД, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. На текущий момент заявки об участии направили свыше 110 экспертов и специалистов из 13 стран", - сказал Васильев.

Форум пройдет в Якутске 24-28 сентября 2019 года под эгидой международных организаций "Северный форум" и "Университет Арктики".

Ожидается, что в последующем встречи экспертов будут проводиться ежегодно и претендуют стать одной из ведущих мировых площадок для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики.

Северный форум - международная неправительственная организация северных регионов, созданная в 1991 году. В 1992 году Северный форум получил аккредитацию в ООН как неправительственная организация и статус наблюдателя в Арктическом совете. Членами организации являются северные регионы России, Исландии, США, Южной Кореи, Финляндии.

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