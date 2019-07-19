В Петербурге до конца года определят концепцию реконструкции зданий Конюшенного ведомства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга до конца года планируют определить концепцию реставрации и реконструкции исторических зданий Конюшенного ведомства в центре города. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов.

Дискуссии по вопросу реставрации и реконструкции зданий Конюшенного ведомства с приспособлением под современное использование в Петербурге ведутся в течение нескольких лет. По настоянию градозащитников был отменен проект создания в комплексе апарт-отеля из опасений, что он существенно изменит облик исторического здания. Обветшавший комплекс Конюшенного ведомства законсервирован и передан в ведение Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"Сегодня мы хотим начать общественные обсуждения того фактического функционала, что будет через какое-то время представлять из себя Конюшенное ведомство. Перед тем как запускать, нужно определиться городу, общественности, что должно быть здесь в будущем. <...> До конца года мы должны перейти на следующий этап [развития этих зданий]", - сказал он, добавив, что конкурс на реконструкцию может быть проведен уже в 2020 году.

В пятницу пять потенциальных инвесторов представили свои концепции развития Конюшенного ведомства. Среди них: ООО "Старт Девелопмент", ООО "Группа Ярд" и ООО "Тандем Истейт", АО "Центр выставочных и музейных проектов" и Государственный музей истории Санкт-Петербурга. В частности, предлагается создать там музей современного искусства, общественные пространства, выставочные и торгово-досуговые блоки, театрально-концертную площадку, многофункциональный общественно-культурный комплекс.

Комплекс Конюшенного ведомства был построен в 1720-1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля и реконструирован в 1817-1823 годах архитектором Василием Стасовым. На южной стороне комплекса расположена церковь Спаса Нерукотворного Образа, в которой отпевали погибшего на дуэли поэта Александра Пушкина. Объект занимает участок площадью два гектара между Конюшенной площадью, набережной реки Мойки и каналом Грибоедова.

В ХХ веке здание пришло в запустение. В 2010 году городские власти предоставили комплекс Конюшенного ведомства инвестору под создание апарт-отеля с бассейном и подземным паркингом, но по просьбе градозащитников проект был отменен, в здании за счет средств городского бюджета проведены противоаварийные работы.