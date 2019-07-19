Пробный поезд прибыл на строящуюся станцию петербургского метро "Шушары"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Пробный поезд проехал по Фрунзенскому радиусу Петербургского метрополитена и прибыл на строящуюся станцию "Шушары", ввод которой намечен на 1 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, присутствующий на встрече состава.

Фрунзенский радиус проходит по южной части города и включает в себя три станции: "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары", линия проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчине.

"Мы сегодня запустили пробный поезд по участку строящегося Фрунзенского радиуса. Поезд прошел от "Международной" через "Проспект Славы", через станцию "Дунайская" и доехал до "Шушар" <...> все проходит в штатном режиме, поезд следовал со скоростью около 8 км/ч, поскольку все пути только обкатываются, и необходимо соблюдать особую осторожность", - рассказала журналистам пресс-секретарь "Метростроя" Екатерина Гигиняк.

Дальнейшие работы

После проезда первого пробного поезда начнется обкатка путей, снятие окалины с контактного рельса, проверка единой цифровой и поездной радиосвязи. Затем в течение более чем месяца электровозы выполнят проверку взаимозависимости стрелок, сигналов и маршрутов в устройствах автоматики и телемеханики движения поездов.

"Сроки сдачи никто не отменял, поэтому 1 сентября мы должны закончить все работы, и станции смогут принять первых пассажиров. Из строительных работ здесь еще будут проводиться монтажные и отделочные работы. Станция "Шушары" практически готова - здесь немного отделки осталось, немного объема. Еще такой важный момент - пуско-наладка всего оборудования, <...> мы стремимся к 100% [готовности]", - пояснила Гигиняк.

Новый участок, согласно проекту, будет иметь пропускную способность 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров. Общие затраты на строительство нового участка составят порядка 34 млрд рублей.

К 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.