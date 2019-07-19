Вице-спикер кировского парламента связал спад темпов капремонта с нерадивостью подрядчиков

КИРОВ, 19 июля. /ТАСС/. Темпы работ по капитальному ремонту в Кировской области снижаются из-за недобросовестных подрядчиков и отказа жителей пускать в квартиры рабочих, для решения проблемы необходимо усилить информационную работу с населением. Такое мнение высказал ТАСС вице-спикер областного законодательного собрания и сопредседатель регионального штаба ОНФ Роман Титов в ходе совместного с Общественной палатой рейда в Слободской район.

По данным регионального Министерства энергетики и ЖКХ, на 19 июля по программе капремонта в области ремонтируется 1164 дома, в том числе 881 дом по заявке 2019 года и 283 дома, в которых работы не завершены в предыдущие годы. Работы выполнены в 248 домах, что составляет 28% от плана на 2019 год.

"Главная проблема - нерадивые подрядчики и недопуск в квартиры. Есть муниципалитеты, где администрация не принимает участия в планировании, работе с жильцами, поэтому [люди не пускают рабочих], а недопуск в квартиру - это остановка работ по всему подъезду. В территориальных управлениях должны быть специальные люди, которые бы работали с жильцами и подрядчиками, [нужно] усилить информационную работу с жильцами, идти в каждый дом, [причем] надо делать это до заключения контракта", - сказал Титов.

Как рассказала ТАСС жительница одного из домов в поселке Вахруши Татьяна Городилова, чтобы решить вопрос обеспечения доступа рабочим в квартиры, жильцы договорились на общем собрании передать ключи от квартир старшей по дому. "Люди работают и не могут [пустить рабочих], а ремонт [системы отопления] проводить надо, поэтому жильцы доверили мне ключи и я открывала квартиры, когда это требовалось", - рассказала Городилова. Впрочем, члены Общественной палаты отметили, что это практически уникальный случай.

По словам министра энергетики и ЖКХ Кировской области Игоря Редькина, сроки выполнения капитального ремонта затягиваются также из-за недобросовестных подрядчиков. "Попадаются подрядчики, которые [выигрывают контракты] на большие суммы, но не успевают справиться с объемами. Мы работаем. В ручном режиме как на уровне министерства, так и на уровне председателя правительства, пытаемся найти выходы, если их нет, то фонд капремонта [обращается] в суд [с целью] расторжения контракта", - пояснил Редькин.

По словам Титова, несовершенна и система формирования программы капремонта. "Программа формируется на три года, [ранее] закладывалось очень много домов с разноплановыми видами работ. Мы не раз говорили, что надо менять подход: не ставить амбициозные планы, но делать дома "под ключ", иначе жители из года в год испытывают неудобства: один год трубы [ремонтируют], второй - фасад, третий - крыши, [в итоге жильцы] постоянно живут на стройке. Нас услышали, со следующего года в программе будет меньше домов, но больше видов работ по каждому дому", - рассказал Титов.