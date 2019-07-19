Экспедиция "Неизвестный Кавказ - 2019" впервые исследует высокогорное озеро Халега в КЧР

ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. Участники экспедиции "Неизвестный Кавказ - 2019" впервые исследуют дно озера Халега в Карачаево-Черкесии, находящегося на высоте 2,8 тыс. метров, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Эрнст Антонов.

"В рамках экспедиции "Неизвестный Кавказ - 2019" под эгидой русского географического общества мы исследуем озеро Халега, которое расположено на высоте 2780 метров. В это озеро до нас никто не нырял, мы будем первопроходцами. 17 августа мы стартуем со станицы Кардоникской, далее будет заброска до подъема на озеро", - сказал он.

Антонов рассказал, что во время Великой Отечественной войны на этих территориях шли ожесточенные бои. "Нас интересует время Великой Отечественной войны. Возле озера Халега у немцев раньше стояла канатная дорога, по которой они поднимали грузы на перевал Оборонный. Когда наши наступали, они брали это направление, так как оно считалось стратегически важным. И на озере Халега, и на перевале Оборонном, и на Марухском леднике, которые находятся рядом, прошли сражения, где погибло очень много солдат", - пояснил он.

В рамках экспедиции также запланировано тестирование нового оборудования для дайвинга - подводного видеосвета российского производства и российско-китайской разработки - подводного бокса для зеркальной камеры.

В 2018 году под руководством Антонова на высоте 2 974 метра прошло исследование озера Лунное в Карачаево-Черкесии, где был установлен рекорд России по самому высокогорному погружению.