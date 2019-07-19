Участники военного фестиваля в КЧР проведут реконструкции сражений за перевалы Кавказа

ЧЕРКЕССК, 19 июля. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт - 2019", посвященный памяти советских солдат, которые погибли в боях за освобождение Кавказа, пройдет в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). В рамках фестиваля более 200 участников займутся поиском и захоронением останков участников Великой Отечественной войны, также планируется реконструкция сражений за перевалы Кавказа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В Карачаево-Черкесской Республике пройдет масштабный военно-исторический фестиваль "Заоблачный фронт - 2019", посвященный памяти погибших в боях за освобождение Кавказа красноармейцев. Участники проекта будут заниматься поиском, дальнейшим погребением с оказанием воинских почестей незахороненных останков погибших и увековечением защитников Отечества <...>. Запланированы реконструкции эпизодов сражений за перевалы Большого Кавказского хребта", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, фестиваль, который стартует 27 июля, проводится с целью военно-патриотического воспитания молодежи, увековечения памяти погибших солдат и привлечения интереса к истории страны. Более 200 участников из России, Украины, Белоруссии, Германии и Чехии также будут участвовать в установлении судеб пропавших без вести солдат. Поисковые работы будут организованы на местах боев на Санчарском и Марухском направлениях.

В рамках фестиваля будут организованы экскурсии и интерактивные выставки, также пройдет реконструкция битв за перевалы Большого Кавказского хребта в 1942-1943 годах, где пройдет съемка кадров для документального фильма.

Проект реализуется региональным отделением ООД "Поисковое движение России" в Республике Башкортостан при содействии министерства туризма, курортов и молодежной политики КЧР.