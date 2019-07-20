В рамках нацпроекта охотхозяйству в КБР передали 12 пожарных и патрульных машин

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Вручение ключей от 12 пожарных и патрульных транспортных средств в пользование "Нальчикскому городскому опытному охотничьему хозяйству" были переданы в селении Нижняя Жемтала (Кабардино-Балкария) на одном из участков хозяйства. В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, врио главы КБР Казбек Коков и министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

"Нацпроект "Экология" в действии. Эта часть техники, которая на сегодняшний день пришла. Это 12 единиц, а до конца года у нас будет 31 единица приобретена, ждем поставки. Будем создавать пожарно-химические станции второго типа и первого типа, это даст возможность не допустить пожара в лесах. Мы закупаем сейчас четыре пожарные машины, бульдозеры", - сказал Шаваев.

Глава Минприроды РФ выразил надежду, что нацпроект поможет в решении проблем лесных и охотничьих хозяйств.

"Огромное количество пожаров. Президент РФ в указе своем дал четкие ориентиры, целевые показатели, мы до 2024 года должны приобрести 6 тыс. единиц техники. Навалимся в 2019 году, много приобретаем, практически в два рада больше, чем планировали. [Техника] российского производства, чтобы легче обслуживать было и запчасти были", - сказал Кобылкин.

В свою очередь врио главы региона выразил благодарность Минприроды РФ за оказываемую республике поддержку. "Для нас вопросы экологии очень важны, как и в целом для страны. Тот импульс, который сегодня [есть] через нацпроект, направлен на улучшение ситуации. И мы приложим все усилия, чтобы исполнить все обязательства, которые на нас возложены по данному нацпроекту", - сказал Коков.

Площадь охотничьих угодий "Нальчикского городского опытного охотничьего хозяйства" составляет 250 тыс. га - 25% от общей площади охотничьих угодий региона. Хозяйство разделено на шесть участков, расположенных в границах Эльбрусского, Баксанского, Чегемского, Урванского, Черекского и Лескенского муниципальных районов.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".