В охотхозяйстве КБР в естественную среду обитания выпустили 200 уток и фазанов

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и врио главы КБР Казбек Коков приняли участие в выпуске в естественную среду обитания 100 северокавказских фазанов и 100 уток-кряквы на одном из участков "Нальчикского государственного опытного охотничьего хозяйства" в селении Нижняя Жемтала (Кабардино-Балкарии, КБР).

Ранее сообщалось, что специалисты "Нальчикского государственного опытного охотничьего хозяйства" впервые в практике разведения дичи в искусственной среде получили потомство северокавказского фазана. На значительной части своего ареала северокавказский фазан признан исчезающим таксоном и занесен в Красные книги Кабардино-Балкарской, Чеченской, Ингушской и Карачаево-Черкесской республик.

Площадь охотничьих угодий "Нальчикского городского опытного охотничьего хозяйства" составляет 250 тыс. га - 25% от общей площади охотничьих угодий региона. Хозяйство разделено на шесть участков, расположенных в границах Эльбрусского, Баксанского, Чегемского, Урванского, Черекского и Лескенского муниципальных районов. Сейчас содержится 4773 особей утки-кряквы, в текущем году планируется довести численность до 6775 особей и выпустить в естественную среду 6275 особей.

Фазанарий расположен в Урванском районе КБР, в нем содержится 621 особь фазана (в 2018 году их численность достигла 1030 особей, из них выпущено в естественную среду обитания 700 особей).

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".