Власти КБР намерены до конца 2021 года построить пять берегоукрепительных сооружений

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии намерены построить пять берегоукрепительных сооружений на реках в республике в 2019-2020 годах. Об этом журналистам сказал врио главы КБР Казбек Коков.

"Этот вопрос для нас очень актуален. Пять сооружений уже были созданы, планируется еще построить порядка пяти сооружений в 2019-2020 годах", - сказал политик.

Коков также отметил, что регион в рамках комплексной программы получил в этом году около 120 млн рублей. "Надеемся, что определенные результаты в данной сфере тоже будут", - сказал он.

В июне текущего года из-за жаркой погоды и подъема уровня воды в реке Черек была размыта береговая линия в селении Аушигер. В районе был объявлен режим ЧС.