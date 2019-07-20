Минприроды: из-за маловодья Волги навигация на ней в этом году завершится раньше

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Навигация на Волге закончится в этом году раньше из-за резкого понижения уровня воды в реке весной, сообщил ТАСС глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Судоходство будет ограничено. Навигация закончится раньше. Предупреждены все транспортные компании. Цикличность есть, мы не можем на нее повлиять", - сказал он, пояснив, что подобные природные явления происходят раз в 10-14 лет.

"Есть такие периоды, когда маловодье бывает. Мы попадаем в такой период времени. Страшного в этом ничего нет", - добавил министр.

Весной резко упал уровень воды в Куйбышевском водохранилище, охватывающем территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей. В конце мая Средневолжское территориальное управление Росрыболовства заявило о начале административного расследования по данному факту.

Сезонная навигация на Волге была открыта 1 апреля, планируемая дата закрытия - 25 ноября.