Власти КБР подготовили документацию по очистке реки Баксан

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) разработали документацию для улучшения экологического состояния участка реки Баксан, который был засорен в результате схода селевых потоках в 2017 и 2018 годах. Об этом сообщил на совещании в Нальчике с участием главы Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным и врио главы республики Казбеком Коковым министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

"В улучшении экологического состояния подлежит участок реки Баксна в границах Эльбрусского района, где в результате прохождения в 2017-2018 годах в бассейне реки Баксан селевых потоков русло реки на участке протяженностью около 13 км было сильно засорено. Минприроды КБР сформировало и отправило в Федеральное агентство водных ресурсов России документацию для разработки в 2020 году проектно-сметной документации [по данному проекту]", - сказал министр.

Шаваев также подчеркнул, что по итогам проведенного предпаводкого обследования водных объектов и водохозяйственных систем было выявлено 50 опасных участков. "Учитывая неблагоприятную паводковую ситуацию министерством предусматриваются работы по третьему этапу расчистки русла реки Баксан и первого этапа работ на реке Нальчик. Общая протяженность запланированных работ составляет более 1 км, стоимость работ составляет более 20 млн рублей", - рассказал министр.

Глава регионального Минприроды также отметил, что в КБР разработан региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов", которым предусмотрены мероприятия по экологической реабилитации водоемов, активно используемых населением для рекреации. "Реализовывать данные мероприятия предполагается в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология", - добавил Шаваев.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).