{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МЧС предупредили о подходе циклона Данас к Приморью в ближайшее время

В населенные пункты региона направилась аэромобильная группировка МЧС в составе 100 человек и 12 единиц техники

ТАСС, 21 июля. Циклон Данас начнет в ближайшее время оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"К территории Приморского края он подойдет в виде циклона, где его воздушные массы разделятся на две части. Одна часть будет смещаться в северном направлении, в сторону Хабаровского края, вторая будет смещаться на северо-восток, прижимаясь к побережью края, вдоль Татарского пролива. Подход циклона прогнозируется к 19:00 (12:00 мск) со стороны Хасанского района, где начнутся осадки в виде небольшого дождя", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в населенные пункты Уссурийского городского округа и Хасанского муниципального района направилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Приморскому краю в составе 100 человек и 12 единиц техники. В связи с приближением циклона оперативные службы загодя были приведены в режим повышенной готовности. При ухудшении обстановки МЧС готово эвакуировать жителей, организовывать лодочные переправы и доставлять гуманитарную помощь.

Теги
РоссияПриморский край
В Петрозаводске зафиксировали рекорд Гиннесса в тяге "летающего танка" в тройках
Участники соревнований по силовому экстриму за минуту подвинули танк на один метр
Читать полностью