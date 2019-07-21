В МЧС предупредили о подходе циклона Данас к Приморью в ближайшее время

ТАСС, 21 июля. Циклон Данас начнет в ближайшее время оказывать влияние на территорию Приморского края, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

"К территории Приморского края он подойдет в виде циклона, где его воздушные массы разделятся на две части. Одна часть будет смещаться в северном направлении, в сторону Хабаровского края, вторая будет смещаться на северо-восток, прижимаясь к побережью края, вдоль Татарского пролива. Подход циклона прогнозируется к 19:00 (12:00 мск) со стороны Хасанского района, где начнутся осадки в виде небольшого дождя", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в населенные пункты Уссурийского городского округа и Хасанского муниципального района направилась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Приморскому краю в составе 100 человек и 12 единиц техники. В связи с приближением циклона оперативные службы загодя были приведены в режим повышенной готовности. При ухудшении обстановки МЧС готово эвакуировать жителей, организовывать лодочные переправы и доставлять гуманитарную помощь.