Взвод Северного флота подготовил к утилизации 150 тонн металлолома на острове Котельный

ТАСС, 21 июля. Экологический взвод Северного флота подготовил в отправке с острова Котельный (архипелаг Новосибирские острова) и утилизации более 150 тонн металлолома. Об этом в воскресенье говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Экологический взвод Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирские острова собрал, спрессовал и подготовил к отправке на материк 154,4 тонн металлолома", - говорится в сообщении.

Подразделение приступило к работам в середине июня. 30 военнослужащих прессуют около 5-6 тонн металлической тары в день. Они собирают и свозят к месту сосредоточения металлолома старую аварийную технику и другой металлический мусор, оставшийся на острове еще с советских времен.

Работа по очистке острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. Всего за летний период 2019 года с острова планируется вывезти более 300 тонн лома. За четыре предыдущих года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3300 тонн лома.

Большая часть экологического мусора - это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объем тонкостенных бочек уменьшается в 10 раз, а тяжелых толстостенных - в три-четыре раза, что позволяет более компактно укладывать их в контейнеры.

Планируется, что работа экологического взвода по очистке острова Котельный от металлолома продлится до сентября. Собранный мусор будет вывезен как силами Северного флота, так и специально зафрахтованными судами в период летней навигации по Северному морскому пути.