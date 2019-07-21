Дворы многоэтажек подтопило из-за дождя в Краснодаре

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Придворовые территории многоэтажных жилых комплексов оказались подтопоены в Краснодаре из-за затяжного дождя, затруднено движение трамваев, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Проезжая часть внутри крупных жилых комплексов в спальных микрорайонах Краснодара на улицах Восточно-Кругликовской, Российской, 40-летия Победы, а также в центральной части города оказалась подтопленной из-за сильного дождя, который продолжается в городе с утра. Также из-за скопившейся воды в районе стадиона "Кубань" затруднено движение трамваев.

"Поступила одна заявка о подтоплении улицы, специалисты откачивают воду", - сообщили ТАСС в администрации города.

Собеседник агентства добавил, что вся откачивающая воду техника приведена в режим повышенной готовности, по мере образования скоплений воды на улицах машины выезжают на место и ликвидируют последствия дождя. В Краснодарском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды ТАСС сообщили, что объем выпавших осадков в Краснодаре и по краю пока не превышает установленную норму, к 18:00 мск в регионе будут проведены повторные контрольные замеры. По прогнозу, дождь будет продолжаться до конца суток.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе объявлено экстренное предупреждение на 21 и 22 июля из-за непогоды. "Ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве также сообщили, что проезжие части дорог в Краснодаре оказались подтопленными, водооткачивающая техника работает по семи заявкам, подтоплены еще столько же придворовых территорий. "Поступило 14 заявок о подтопленных в связи с сильными осадками участках на территории города Краснодара - это семь придворовых территорий и семь участков проезжей части", - говорится в сообщении ведомства. В нем также сообщается, что в городе работает 22 единицы водооткачивающей техники.

В новость в 15:35 мск внесены имзенения - добавлены подробности.