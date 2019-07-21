Отравившиеся в Крыму дети вернулись в Татарстан

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Дети из Татарстана, госпитализированные из детского лагеря в Крыму после отравления, вернулись в Казань. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана.

Как сообщалось ранее, руководство лагеря "Лучистый" (город Евпатория) настояло на возвращении заболевших детей из Татарстана домой. Позиция обусловлена тем, что инкубационный период норовирусной инфекции не завершен, выписанные из медучреждения дети могут заразить остальных.

"Дети благополучно вернулись, сейчас прорабатывается вопрос альтернативной формы отдыха для них", - сказала собеседница агентства.

Первые сообщения об отравлении в лагере появились в СМИ 16 июля. По данным на 18 июля, число пострадавших - 57 человек (52 ребенка и пять вожатых). В пятницу из больницы были выписаны два ребенка.

По результатам проверки управления Роспотребнадзора по Крыму, в лагере заменили весь персонал столовой, согласовали обновленное детское меню. Управляющую компанию лагеря обязали срочно устранить не только нарушения, выявленные ведомством, но и замечания в части питания, которые ранее поступали от отдыхающих в лагере детей и их родителей. Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовные дела по факту отравления детей.

Детский лагерь "Лучистый" находится на западном побережье Крыма в восьми километрах от Евпатории в поселке Заозерное.