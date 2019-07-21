Количество подтопленных дождем территорий в Краснодаре увеличилось до 29

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Количество дорог в Краснодаре и придворовых территорий жилых домов, подтопленных из-за затяжного дождя, увеличилось до 29, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Краснодаре в воскресенье с утра идет сильный дождь, подтоплены парковки крупных торговых центров, местный рынок, дворы жилых комплексов практически во всех районах города, затруднено движение трамваев. По некоторым улицам невозможно передвигаться на автомобилях с низким клиренсом. Ранее сообщалось о подтоплении семи участков проезжих частей и еще семи придворовых территорий.

"По состоянию на 18:00 мск в Краснодаре вследствие выпадения обильных осадков произошло подтопление 10 низменных участков проезжей части дороги и 19 участков придворовых территорий. Уровень воды составляет 10-20 см", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в городе работают 23 единицы водооткачивающей техники. "Максимум выпавших за сутки осадков приходится на Краснодар, 46 мм. Норма не превышена" - сказали ТАСС в краснодарском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уточнив, что норма составляет около 100 мм.

Из-за восьмичасового дождя наиболее сложная ситуация в городе возникла в районе улиц Московской и Гомельской, там сильные подтопления, потому что вода попадает в старый коллектор, который не справляется с количеством выпавших осадков, сообщили в администрации города Краснодара. Сейчас на месте работает насосная станция, а для безопасности жителей сотрудники полиции временно перекрыли наиболее сложный для проезда участок в этом микрорайоне. "Сейчас подтопления ликвидируют уже по 40 заявкам в разных микрорайонах города. В середине дня количество спецтехники было увеличено, сейчас таких единиц 18, две из которых - собственные машины Центра мониторинга дорожного движения и транспорта", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по прогнозу, дождь будет продолжаться до конца суток. По данным краевого ГУ МЧС, в регионе из-за непогоды действует экстренное предупреждение 21 и 22 июля.