Дождь, идущий в Краснодаре с утра, подтопил три частных дома

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Три частных дома подтоплены в Краснодаре из-за сильного дождя, который идет в городе весь день. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.

"По состоянию на 22:00 вследствие выпадения обильных осадков в городе Краснодаре (выпало 54 мм) произошло подтопление 28 низменных участков проезжей части и 19 придомовых территорий (на данный момент подтопленными остаются 18 участков дорог и восемь придомовых территорий). Вода зашла в три частных дома по улице Гудимы и улице 1-я линия поймы реки Кубань, улице Дачная. Уровень воды составляет 30 см", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о подтоплении семи участков проезжей части и семи придомовых территорий.

Дождь, идущий в Краснодаре с утра, подтопил парковки крупных торговых центров, местный рынок, дворы практически во всех районах города. На некоторых улицах было затруднено движение трамваев - так, оно было остановлено в районе Вишняковского сквера и на перекрестке улиц Буденного и Садовой, пока специальная техника не откачала воду.

По данным спасателей, в ликвидации последствий ливня задействованы около 80 человек и 35 единиц техники.

Из-за непогоды действует экстренное предупреждение на территории всего Краснодарского края. Как рассказали в главке, из-за ливней были подтоплены две придомовые территории в Северском и Усть-Лабинском районах, сейчас вода уже сошла.