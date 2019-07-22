В МЧС заявляют об отсутствии серьезных последствий из-за тайфуна на Дальнем Востоке

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Воздействие тайфуна "Данас" на Дальний Восток не привело к серьезным последствиям. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Серьезных последствий из-за тайфуна на территории Дальнего востока удалось не допустить", - сказал представитель МЧС.

Он отметил, что МЧС России совместно с органами местного самоуправления и другими экстренными службами заранее организовали работу оперативных штабов и оперативных групп. "Информация по развитию обстановки заблаговременно была доведена до глав муниципальных образований, своевременно проведено информирование населения о правилах поведения, осуществлялся непрерывный мониторинг за устойчивым функционированием объектов жизнеобеспечения населения и транспортной инфраструктуры", - сообщили в МЧС. Также заранее были доставлены из государственного резерва 64 комплекта водоналивных дамб для Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. Именно эти регионы попали под воздействие тайфуна.

По информации МЧС, в Лазовском районе Приморского края произошел перелив воды на участке автодороги местного значения, в результате чего ограничен проезд к трем населенным пунктам - Черноручье, Валентин и Глазовка. Жизнеобеспечение населения не нарушено, на месте работают соответствующие службы.

В Амурской области наибольшее количество осадков выпало в Магдагачинском, Михайловском, Константиновском и Зейском районах. В Зейском районе в двух населенных пунктах подтоплены три дома и 73 приусадебных участка. В МЧС сообщили, что в Хабаровском крае и Еврейской автономной области удалось избежать подтопления территорий. "В настоящее время реки находятся в руслах. Объекты топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства функционируют в штатном режиме", - отметили в министерстве.

Тайфун "Данас" зародился в начале прошлой недели на северо-востоке Тихого океана, быстро набрал силу и двинулся на север, обрушившись на Филиппины, Японию, КНДР. Краевой гидрометцентр прогнозировал, что над Приморьем "Данас" разделится на две части: одна будет смещаться в сторону Хабаровского края, вторая направится вдоль Татарского пролива.